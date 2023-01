Como apostar online ao vivo no Overwatch: as melhores estratégias

Overwatch é um atirador multiplayer desenvolvido pela Blizzard. O Overwatch atirador online apareceu em 2016 no PC, Xbox e PlayStation. O jogo envolve duas equipes de seis jogadores cada. Antes do início de uma partida, o jogador escolhe um dos personagens, que diferem entre si em suas características únicas. Neste artigo, cobriremos como fazer apostar online ao vivo no Overwatch.

As regras do jogo

Cada partida consiste em 4-5 rodadas nas quais os jogadores executam uma das tarefas:

➔ Escolta – as equipes são divididas em um lado atacante e um lado defensor. A tarefa do lado defensor é escoltar a carga útil na medida do possível enquanto captura os pontos de controle. Ganha a equipe que conseguir levar a carga útil mais longe do que seu oponente.

➔ Capture o ponto: A equipe que capturar mais objetos-chave do que o adversário ganha neste modo.

➔ As equipes também se dividem em lados atacantes e defensores. A tarefa deste último é manter um ponto-chave durante o maior tempo possível. Os vencedores são aqueles jogadores que foram capazes de manter uma posição por mais tempo.

➔ O modo híbrido é uma combinação de escoltar e capturar o ponto.

Os caracteres são divididos em várias classes:

Suportes – caracteres que podem reforçar os caracteres principais.

Defensores – personagens bem adequados para defender pontos de controle, suas habilidades são muito úteis em passagens estreitas.

Stormtroopers – Os personagens deste grupo são projetados para se infiltrarem e ultrapassarem rapidamente os alvos. Eles se distinguem por sua mobilidade e eficácia.

Tanques – Esta classe se distingue por uma armadura reforçada, maior saúde e resistência aos efeitos negativos. Ideal para a linha de frente.

As melhores equipes Overwatch neste momento são os Vancouver Titans, British Hurricane, New York Excelsior, San Francisco Shock, Los Angeles Gladiators, Team CC, Talon Esports e O2 Blast.

Torneios populares

O maior torneio desta disciplina é a Liga Overwatch, com um prêmio de até $5.000.000. Esta liga tem várias etapas: temporada regular e jogos de repescagem. Também gostaríamos de mencionar a Copa do Mundo Overwatch – uma espécie de Campeonato Mundial Overwatch com o fundo total do prêmio de mais de 1.000.000 dólares americanos. Além disso, há dezenas de outros torneios para equipes profissionais com diferentes prêmios ao longo do ano. Para manter-se a par dos torneios atuais e futuros, siga este link.

Como fazer apostar online ao vivo no Overwatch?

Este jogo é popular entre os entusiastas de apostas ciberesportivas. As casas de apostas oferecem apostas em todos os principais torneios desta disciplina:

➔ Liga Overwatch.

➔ Supervisionar a Copa do Mundo.

➔ HUE Invitational.

➔ Regresso ao lar colegiado.

➔ SteelSeries Invitational.

A oferta do agente de apostas inclui os principais resultados, que são exibidos na tela principal. Tipos de apostas adicionais são abertas mais perto do início da partida. A margem varia entre 4,5% e 7%, portanto, as chances de resultados iguais são de cerca de 1,85-1,91.

Além disso, estão disponíveis os seguintes tipos de apostas:

Pontuação exata (pelos cartões).

Pontuação total de cartões na partida.

Handicaps nos cartões.

Round robin (geralmente disponível apenas em Live).

Melhor Jogador do Torneio.

O vencedor do torneio.

Somente apostas em jogos Overwatch por dinheiro real estão disponíveis para os jogadores.

Como analisar as partidas de overwatch

Antes de começar a apostar no Overwatch, dê uma olhada em algumas dicas de apostadores profissionais:

Descubra antecipadamente em que servidor os jogos acontecem e de onde as equipes de lobby estão conectadas. Neste jogo, mesmo uma ligeira vantagem de ping pode fazer a diferença entre os dois. Com o lançamento de um novo remendo, o equilíbrio de poder entre as equipes muitas vezes muda de uma equipe para a outra. Evite apostar imediatamente após o lançamento de novos patches. Mesmo que sua equipe tenha sido perfeita no treinamento on-line, isso não significa que eles ainda se apresentarão no torneio LAN com uma audiência maciça de milhares de espectadores. O papel do capitão é crucial neste jogo e, portanto, é uma boa aposta para analisar qual equipe tem o melhor treinador.

Confira as estatísticas de resultados de cada equipe neste jogo em particular nos principais sites de análise.

