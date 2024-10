Michelly Patricia Meuchi é a única mulher eleita vereadora de Novo Progresso

(Foto:Reprodução Rede Social)- Nas eleições municipais de Novo Progresso, Michelly Patricia Meuchi (União Brasil) foi a única mulher a conquistar uma vaga na Câmara Municipal. Com um total de 547 votos, ela legislará pelos próximos quatro anos (2025/2028), ao lado dos demais candidatos masculinos. Michelly disputou a eleição com o Nº 44444 usou o nome na urna “MICHELLY DO MACARRÃO” e obteve 587 votos ficando como a segunda mais votada da coligação.

Antes de se candidatar ao cargo de vereadora, Michelly atuou como secretária municipal de Ação Social no governo do ex-prefeito Macarrão. Nesta gestão (2021/2024) , que encerra dia 31 de Dezembro de 2024, o legislativo tem duas mulheres sendo:Professora Bia (União Brasil) e Adriana Manfroi (PL), ambas não disputaram a eleição municipal de 2024.

A Câmara Municipal de Novo Progresso é composta por 11 vereadores.

Veja a lista com votos nominal (abaixo)

