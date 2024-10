Câmara de Novo Progresso tem 6 vereadores reeleitos e 5 novos parlamentares; MDB tem maior bancada

Outros 5 novos parlamentares assumirão os mandatos a partir de 2025, segundo a listagem final do tribunal (veja abaixo a lista final).

Compareceram as urnas 18.188 eleitores com 17.713 Votos Válidos; 2 Anulados Sub Judice 201 Nulos

272 votos em branco.

O partido de Lula PT não conseguiu fazer legenda e não elegeu vereador em Novo Progresso-APA.

O MDB conquistou a maior bancada de vereadores, com três cadeiras no total.

A sigla é seguida por , PL , PP e União Brasil, que conquistaram duas vagas cada um no pleito deste domingo (6).

Vereadores eleitos-

O MDB elegeu o atual presidente da câmara municipal o vereador Dirck Roberto com 571 votos, Luizão da Flona Jamanxim com 512 votos e Magno Costa com 510 votos.

Pedro Vargas do UNIÃO BRASIL foi o vereador mais votado com 807 votos (4,56 %) o partido elegeu dois vereadores Pedro Vargas e Michelly do Macarrão.

O PL de Jair Bolsonaro elegeu dois parlamentares: Demétrio e Ayrton Engenheiro.

O PSD elegeu o vereador Juliano Simionato com 487 votos.

O Republicano elegeu o vereador Samuel Bertolin com 407 votos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/00:58:39

