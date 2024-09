Ministério Público do Pará abre cadastro para estágio

Foto: Reprodução | Na inscrição, deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendimento total do candidato, que será comprovado por intermédio do histórico ou documento que prove a informação.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) publicou nesta segunda (23.09) no Diário Oficial do Pará, a abertura de inscrições no Cadastro Reserva Excepcional de estágio de nível superior para os órgãos auxiliares e/ou de execução do ministério. O período de estágio vai ser de 2 anos no máximo. A exceção fica para as pessoas com deficiência.

Com jornada de 4 horas diárias, o equivalente a 20 horas semanais, o valor da bolsa do estágio é R$ 1.200, auxílio transporte de 8 reais por dia.

Cursos e regiões contemplados

Os cursos de graduação contemplados pelo estágio no Ministério Público Estadual são Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Serviço Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Informática (Ciência/Engenharia da Computação e Sistema de Informação) e Engenharia Civil.

Belém e os distritos de Icoaraci e Mosqueiro têm vagas de estágio no órgão. Além desses, também há vagas para as promotorias dos seguintes municípios:

Abaetetuba,

Acará,

Altamira,

Ananindeua,

Augusto Corrêa,

Aurora Do Pará,

Barcarena

Benevides,

Bragança,

Brasil Novo,

Cametá,

Capanema,

Capitão Poço,

Canaã Dos Carajás,

Castanhal,

Colares,

Conceição Do Araguaia,

Concórdia Do Pará,

Curionópolis,

Curuçá,

Dom Eliseu,

Igarapé-Açu,

Igarapé-Miri,

Inhangapi,

Ipixuna Do Pará,

Irituia,

Itupiranga,

Jacundá,

Mãe Do Rio,

Magalhães Barata

Marabá,

Maracanã,

Marapanim,

Marituba,

Medicilândia,

Mocajuba,

Moju,

Nova Timboteua,

Ourilândia Do Norte,

Peixe-Boi,

Paragominas,

Primavera,

Parauapebas,

Redenção,

Rondon Do Pará,

Salinópolis,

Santa Bárbara Do Pará,

Santa Izabel Do Pará, Bujaru,

Santa Luzia Do Pará,

Santa Maria Do Pará,

Santarém Novo,

Santo Antônio Do Tauá,

São Caetano De Odivelas,

São Domingos Do Araguaia

São Domingos Do Capim,

São Francisco Do Pará,

São Geraldo Do Araguaia,

São João Do Araguaia,

São Miguel Do Guamá,

Tailândia,

Tomé-Açu,

Tucumã,

Ulianópolis,

Vigia De Nazaré,

Vitória Do Xingu,

Xinguara

Requisitos para inscrição

O candidato deve estar matriculado na instituição de ensino superior cursando os 3 últimos ano do curso.

A inscrição deverá ser efetuada pelo estudante exclusivamente por meio do link “ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR– INSCRIÇÃO ONLINE”, encontrado na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br). Conforme o edital, as inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de outubro.

Na inscrição, deverá constar a média geral ou o coeficiente de rendimento total do candidato, que será comprovado por intermédio do histórico ou documento que prove a informação.

O preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0, e do semestre é de responsabilidade do(a) aluno(a), condicionado à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e anexado no ato de inscrição. A inscrição estudante no Cadastro Reserva Excepcional não terá validade caso não seja anexado o histórico com a média geral e o semestre atual no ato de inscrição.

