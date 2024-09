Homem é morto a facadas na zona rural de Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu no último sábado (21), na Vila Cedere I.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição que realizava patrulhamento na Vila Cedere I, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará, foi acionada no último sábado (21) para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Uma mulher denunciou que estava sendo agredida pelo marido e que ele havia tentado atingi-la com uma faca. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. Segundo a esposa, José Milton Vicente de Oliveira, já havia agredido fisicamente ela em outras ocasiões, sendo inclusive preso duas vezes por esses atos.

Diante da denúncia, os policiais foram até o local, uma área rural sem iluminação. O imóvel estava aberto, sem energia elétrica e em completo abandono. Durante as buscas, encontraram um homem morto no chão com perfurações de arma branca.

O proprietário da fazenda, ao ser questionado, não soube explicar o ocorrido. Ele presumia que o agressor já havia fugido e somente a equipe policial o informou sobre a descoberta do corpo. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover o corpo. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Parauapebas.

