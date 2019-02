Ministro divulga números da maior operação de segurança feita no país

Por: Agência Brasil Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Considerada a maior operação de segurança pública já realizada no Brasil, a Operação Tiradentes II foi coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.

“Esse é um atestado da capacidade de coordenação e articulação das nossas polícias. Essa operação também serviu para elevar o nível de integração, conseguir uma melhor articulação entre as inteligências e mostrar a capacidade das nossas polícias militares e corpos de bombeiros de estar do lado da população”, afirmou o ministro.

