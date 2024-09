Ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, é acusado de assédio sexual

Foto: Reprodução | A organização Me Too Brasil, que atua no apoio a vítimas de violência sexual, confirmou que recebeu denúncias sobre supostos casos envolvendo o ministro Silvio Almeida. Segundo os relatos, haveria episódios de assédio envolvendo à ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está sendo investigado por denúncias de assédio sexual feitas à organização Me Too Brasil. A entidade, que apoia vítimas de violência sexual, confirmou que recebeu relatos de mulheres sobre supostos episódios de assédio praticados pelo ministro. Entre as denúncias, há relatos de assédio envolvendo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que, por sua vez, preferiu não comentar sobre o assunto.

Segundo o Me Too Brasil, as denunciantes solicitaram anonimato para proteger sua identidade. A organização declarou que não pode confirmar se Anielle Franco é uma das vítimas para não expor as supostas vítimas. Os relatos incluem alegações de toques inapropriados, beijos indesejados e comentários com conotação sexual feitos por Almeida à ministra, ocorridos no ano passado.

O caso seria conhecido por vários ministros do governo, e tanto Anielle Franco quanto Silvio Almeida optaram por não se manifestar publicamente sobre as acusações. O Me Too Brasil reiterou seu compromisso com o apoio às vítimas e a luta contra a impunidade de agressores em posições de poder.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2024/12:36:30

