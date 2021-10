Mistério na morte do casal “Orli Cardoso e Ana Paula”;crime ainda não foi desvendado em Novo Progresso

Orli Cardoso e Ana Paula Mendes foram covardemente assassinados na frente do filho (Reprodução/ Folha do Progresso)

A ação violenta dos criminosos, aponta mais para uma execução, que roubo.

O casal de família tradicional, pioneira em Novo Progresso, com bons antecedentes e de muitos amigos.

Eles foram mortos a tiros de arma de fogo.

O assassinato do casal “Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos“ após 7 dias sem solução, acabou com o aparente sossego dos moradores da Comunidade Linha Gaúcha, distante 65 Km da cidade de Novo Progresso. A fazenda onde o casal foi encontrado fica em um lugar próximo a comunidade onde houve uma festa beneficente na comunidade Linha Gaúcha durante o feriado de Dia das Crianças, na terça-feira (12). Conforme relatos de familiares , ao retornarem para casa, o casal havia ingerido bebida alcoólica, foram levados de carona por uma cunhada da vítima, já por volta das 2h de quarta (13), quando o irmão e a mulher retornaram para trazer o veículo da casa, já estavam mortos.

A primeira versão dada foi a motivação de assalto ou roubo, o filho de seis anos do casal avisou o pai que havia visto um veículo parar em frente à residência (versão que pode ser descartada).

A criança estava bastante abalada,desnorteada, um senhor que morava com o casal contou que os criminosos entraram pela porta dos fundos e pediram aonde estava Orli Cardoso, não foi visto veículo na propriedade, a não ser o que trouxe o casal (do irmão da vítima).

Conforme foi anteriormente publicado a versão de roubo levantada, está sendo questionado devido que os criminosos, não levaram dinheiro e objetos valiosos que tinha na casa. Não tem sinal que as vitimas reagiram! “

Ainda conforme a informação eram dois homens encapuzados, Orli Cardoso recebeu aproximadamente onze tiros e morreu sentado no sofá a mulher Ana Paula foi encontrada morta entre a cama e a penteadeira no chão.

A notícia das mortes mudou a rotina dos moradores na comunidade, muitas pessoas foram até o local, mas evitaram falar sobre o assunto. Um lavrador que esteve no local e prefere não ser identificado diz que o casal era bastante conhecido na região por serem boas pessoas.

A imprensa não teve acesso às dependências da casa na fazenda, mas foi possível observar que a polícia vasculhou toda a área a procura de pistas que possam levar a autoria do crime.

Leia mais:Casal é morto a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, na área rural de Novo Progresso

Familiares das vítimas também acompanharam de perto o trabalho da polícia, mas evitaram comentar o assunto. Bastante transtornado, um parente de uma das vítimas que prefere não ser identificado disse que Orli Cardoso e Ana Paula, tinham muitas amizades, não tem conhecimento de rivalidade, que residem no mesmo local a muitos anos.

Investigação

O Delegado responsável pelo caso Dr. Francymar, encontra-se em Castelo de Sonhos, a reportagem não conseguiu contado de retorno com a autoridade.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, buscou mais informações sobre o caso, e apurou que está sendo investigado por investigadores da Policia Civil da delegacia de Novo Progresso. “A mulher foi encontrada morta dentro do quarto, ajoelhada debruçada com tiro na nuca, o homem estava sentado na poltrona, laudo do cadáver apontou mais de 11 tiros possivelmente de pistola (calibre não divulgado), ainda conforme a informação Orli apresentou hematomas pelo corpo. A polícia explica que “a princípio não roubaram nada, mas que ainda é cedo para levantar qualquer suspeita”.

Familiares afirmam, que a princípio não foi levado nada da propriedade.

Amigos e familiares buscam por informações sobre o que possa ter levado ao crime tão brutal de duas pessoas de bom relacionamento e atuantes na sua comunidade. Conforme relatos de amigos do casal para o Jornal Folha do Progresso, eles tinham bom relacionamento comunitário, bastante amigos, eram prestativos, não conhecia de divergências ou atrito com moradores. A forma que eles foram mortos não justifica o que conhecemos do casal em vida, é preciso que a Polícia investigue e mostre para sociedade o que levou a serem assassinados, enquanto isto não for esclarecido , para nós é um mistério, relatou.

O Jornal Folha do Progresso recebe denúncias sob sigilo absoluto, através do WhatsApp (93) 96404 6835.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...