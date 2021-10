Justiça condena a 51 anos de reclusão assaltante que atirou em frentista em abril de 2021

Momento da prisão dos suspeitos de assaltos em postos de combustíveis em Santarém — Foto: Reprodução/Redes sociais

Rafael Santos, o ‘Fiel’, deve responder por quatro crimes. A vítima, Bryan Sousa, continua o tratamento, mas está, atualmente, em uma cadeira de rodas.

A justiça condenou a 51 anos e oito meses de reclusão em regime fechado o assaltante que atirou contra um frentista durante ação criminosa ocorrida em um posto de combustíveis no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu na noite de 21 de abril deste ano.

Rafael da Silva Santos, conhecido como “Fiel”, responderá a quatro crimes: roubo majorado, latrocínio, corrupção de menores e crime tentado.

De acordo com as investigações, Rafael roubou uma motocicleta na tarde de 21 de abril, acompanhado de um adolescente, já à noite, os dois cometeram três assaltos em pontos diferentes do município.

Por volta das 22h, a dupla praticou assalto no posto de combustível localizado no cruzamento da avenida Jasmim com Anísio Chaves. Durante a ação, o frentista Bryan Roberto de Sousa, de 21 anos, foi atingido por um tiro. Atualmente, Bryan está em uma cadeira de rodas.

Os casos foram registrados na 16ª Seccional de Polícia Civil e os assaltantes foram reconhecidos pelas vítimas. A dupla foi presa em trabalho conjunto do Reservado do 35ª Batalhão de Polícia Militar (BPM), Comando de Policiamento Regional (CPR-I) e Polícia Civil no dia 22 de abril no bairro Nova República.

Frentista atingido por tiro

Durante uma das abordagens criminosas em um posto de combustível, o frentista Bryan Roberto de Sousa, de 21 anos, se assustou e correu. Momento em que um dos assaltantes atirou. O tiro atingiu as costas do jovem, e a bala ficou alojada na coluna.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, onde passou por cirurgia e ficou seis dias internado.

Por Tracy Costa, g1 Santarém e região — PA

