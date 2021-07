MMFDH confirma que presidente Jair Bolsonaro não vai participar de evento no Marajó

A visita dele vinha sendo aguardada com expectativa pelos prefeitos do arquipélago – (Foto:Isac Nóbrega / PR)

O presidente Jair Bolsonaro não vai participar do evento orgazanido pelo Governo Federal, no Marajó. Uma série de oficinas de trabalho, com a participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal e de organizações do terceiro setor, está sendo realizada no município de Soure, para promover as ações do programa Abrace o Marajó.

A programação, que começou ontem (30) e termina amanhã (02), contará com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, que coordena as ações do programa.

Outras autoridades devem garantir presença nesta sexta-feira, dentre elas, a ministra Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, que fará a entrega de mais de 20 mil Contratos de Concessão de Uso (CCU), título provisório da terra.

Havia grande expectativa em torno da presença do presidente Jair Bolsoaro no evento, tanto que prefeitos da região chegaram a se reunir para discutir as principais demandas do arquipélago e preparar os pedidos que seriam entregues ao chefe do Executivo Federal. Eles defendem, principalmente, a criação da zona franca do Marajó.

Porém, a assessoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) informou, na manhã desta quinta, que ele não vai participar das ações em Soure.

Por:O Liberal

