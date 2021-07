Em jogo de seis gols, Cruzeiro e Guarani empatam no Mineirão pela Série B

Na noite desta quarta-feira, Cruzeiro e Guarani protagonizaram um grande jogo no Mineirão, em Belo Horizonte. Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram por 3 a 3.

Thales (contra), Léo Santos e Matheus Barbosa fizeram para os anfitriões, enquanto Bruno Sávio (duas vezes) e Régis anotaram os gols dos visitantes.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. Os mineiros caíram para a 14ª colocação, com oito pontos. Já os paulistas desceram para o décimo lugar, com dez.

O Cruzeiro volta a campo agora no sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Brasil de Pelotas, pela nona rodada da Segunda Divisão. No dia seguinte, às 11 horas, o Guarani encara o Brusque em Campinas.

O jogo – A primeira etapa foi muito agitada no Mineirão. Com o relógio marcando apenas cinco minutos, Bruno Sávio aproveitou cobrança de escanteio de Régis e testou firme para abrir o placar para os visitantes.

Em desvantagem, os anfitriões partiram para cima. E a estratégia deu certo. Aos 19, Marcinho cobrou tiro de canto fechado e Thales desviou contra o próprio patrimônio, decretando o empate. E não demorou para sair a virada. Aos 22, Léo Santos subiu mais que a marcação depois de cobrança de escanteio e saiu para o abraço. O zagueiro, aliás, estava realizando a sua estreia com a camisa da Raposa nesta noite.

Do outro lado, os paulistas também foram rápidos na resposta. Aos 30 minutos, Bruno Sávio arriscou de longe, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro Fábio, que não pôde fazer nada para evitar o tento.

A alegria do Bugre, no entanto, durou pouco. Isso porque, aos 44, Matheus Barbosa recolocou os mineiros na frente. Após mais uma cobrança de tiro de canto, o volante se deslocou da marcação e apareceu sozinho para cabecear para o fundo da rede.

A segunda etapa começou com o Guarani melhor. Com sete minutos, Bidu recebeu pela esquerda e finalizou cruzado. No meio do caminho, Júlio Cesar desviou e deu um susto na torcida celeste. Na sequência, Bidu voltou a arriscar, mas dessa vez mandou por cima.

Já aos 23, o placar voltou a ficar igual em Belo Horizonte. Davó deu lindo toque de calcanhar, Régis limpou a marcação, invadiu a área e tocou por cima do Fábio para marcar um golaço. Na sequência, quase saiu o quarto. Após bate rebate na área, a bola sobrou para Bidu, que finalizou de primeira e tirou tinta da trave.

Nos minutos finais, o Cruzeiro teve uma chance de ouro de marcar mais um. Em rápido contra-ataque, Thiago saiu cara a cara com Gabriel Mesquita e finalizou em cima do goleiro. A reposta do Guarani saiu no lance seguinte, em forte arremate de Allanzinho que obrigou Fábio a se esticar todo para espalmar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gustavo Aleixo/assessoria)

