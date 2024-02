Modric sai do banco e garante vitória do Real Madrid sobre o Sevilla

Modric é erguido por companheiros em Real Madrid x Sevilla (Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Camisa 10 entra no segundo tempo e faz bonito gol de fora da área. Líder mantém folga no Campeonato Espanhol.

O Real Madrid vai a 65 pontos, oito a mais que o momentâneo vice-líder Barcelona – o Girona joga na segunda-feira e pode chegar a 59. O Sevilla ocupa a 15ª posição com apenas 24. Veja a tabela do Campeonato Espanhol!

Ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos jogou pela primeira vez no Santiago Bernabéu desde que deixou o clube. Aplaudido pela torcida antes de a bola rolar, teve boa atuação ao evitar algumas chegadas de perigo na área do Sevilla.

Cena inusitada

Aos 15 minutos do segundo tempo, o árbitro da partida, Isidro Diáz de Mera, sentiu dores e precisou abandonar a partida. Ele foi substituído por Fernández Buergo, quarto árbitro.

Próximos compromissos

Pela 27ª rodada, o Sevilla recebe a Real Sociedad e o Real Madrid visita o Valencia, no último jogo antes de voltar a campo pela Champions League. Pelas oitavas de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti decide vaga em casa após abrir vantagem de um gol sobre o RB Leipzig.

Fonte: Ge Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/02:35:58

