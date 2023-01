Morador de Castelo de Sonhos morre de infarto fulminante no 1º dia de 2023

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Arquivo Pessoal) – O morador de Castelo de Sonhos, Darlan Turcatto , de 54 anos, faleceu, na tarde deste domingo, 1º de janeiro de 2023, vítima de um infarto fulminante. Conforme informação, Darlan estava em casa com a família e amigos, nas festividades de virada de ano, quando teve o infarto e morreu. Darlan Turcatto é de família tradicional e morador do distrito desde os anos 90.

