Arma especial da PF derruba drone que sobrevoava a Esplanada dos Ministérios – (Foto:© Fornecido por RedeTV!)

Equipamento emite frequência que interrompe a comunicação entre o drone e quem estava no controle

Um agente da Polícia Federal usou um equipamento antidrone para interceptar o sinal de aparelho que voava no espaço aéreo da Esplanada dos Ministério, em Brasília, na tarde deste domingo (1º), no evento de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O drone foi derrubado pelo equipamento da PF, que, por questão de segurança, não informou quantos aparelhos estão sendo usados no evento de hoje.

A arma gigante”, que chama atenção por onda passa, emite uma frequência que interrompe a comunicação entre drone e quem estava sob seu controle.

Dessa maneira, o operador da PF passa a controlar o aparelho. É possível saber ainda quem estava utilizando o drone acionando uma função que permite fazer o aparelho voltar para o seu local de decolagem.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/16:53:27 com informações do portal RedeTV!

