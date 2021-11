Morador de Novo Progresso é assassinado com tiro pelas costas no garimpo Três Feijão

(Foto: Divulgação) -Um jovem de 19 anos, foi assassinado com um tiro tiro pelas costas, no povoado do Garimpo Três Feijão (próximo ao São Raimundo) no município de Itaituba.

Weslley Guimay Moura Costa, de 19 anos, conhecido como “Di menor e/ou Badeco”, era morador do bairro Tom Alegria -3 em Novo Progresso, a vítima foi encontrado já sem vida dentro do quarto onde morava, com um tiro de espingarda pelas costas. Ele morreu ainda no local com um único disparo – tiro pelas costas.

Até o momento, ninguém foi preso pela morte do trabalhador de garimpo, e o caso vai ser apurado pela Polícia Civil.

Atualizado às 16:24:03

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...