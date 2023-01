Moradores de Itaituba recebem bilhete anônimo com ameaça: ‘Você morreras’

Bilhete assustador assusta população de Itaituba (Foto:Reprodução / Giro Portal).

Os papéis com o recado assustador já foram deixados a pelo menos três pessoas nas caixas de correio de suas respectivas casas.

Moradores de Itaituba, município do sudoeste do Pará, têm sido alvo de ameaças de morte por meio de bilhetes enviados de forma anônima. Os papéis com o recado assustador já foram deixados a pelo menos três pessoas nas caixas de correio de suas respectivas casas. Após se depararem com a situação, as vítimas chegaram a procurar a polícia.

O bilhete, escrito à mão, apresenta uma caligrafia que indica que a autoria seja de uma criança. A mensagem também apresenta erros de ortografia. Até o momento, o autor não foi identificado.

“Oi sou anonimo só vo dizer quer você morreras (sic)”, diz a mensagem. (As informações são do Giro Portal).

