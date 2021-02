Jovem de 22 anos vai preso após ameaçar matar a mãe em Santarém

Mulher de 63 anos mora sozinha e foi surpreendida pelo filho, que invadiu a residência sob aparente efeito de entorpecentes – (Foto:Ascom/Polícia Civil)

Um jovem de 22 anos foi preso, na madrugada desta terça-feira (23), após ameaçar matar a própria mãe, uma mulher de 63 anos. O caso ocorreu no bairro Santana, em Santarém, no oeste do Pará. O acusado não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Conforme detalhes informados pela Polícia Civil, a mulher mora sozinha e foi surpreendida ao perceber que o filho havia invadido o local ainda durante a madrugada. Segundo a vítima, ele parecia estar sob efeitos de entorpecentes.O jovem morava na casa da mãe com a esposa, mas foi expulso pela matriarca por ser muito violento e ter batido na companheira.

Este seria o motivo do retorno do rapaz à residência.O acusado teria pedido para voltar para casa, uma discussão teve início e também a ameaça de morte. A mãe do jovem gritou por socorro e foi ouvida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar para atender a ocorrência. No local, os policiais confirmaram a confusão e o jovem foi preso e autuado em flagrante na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que também discorre sobre a violência familiar.

O acusado foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado. Não há informações se o acusado já tinha passagens pela polícia.

Por:Redação Integrada

