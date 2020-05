Moradores do Tapanã protestam contra abertura de covas para enterro de mortos por Covid-19 na área

Prefeitura abre covas em cemitério particular para enterrar pessoas que tiveram a Covid-19. — Foto: Reprodução

Prefeitura de Belém comprou área de cemitério particular para poder enterrar mortos pela pandemia. população do Tapanã teme que haja contaminação do lençol freático.

No bairro do Tapanã, em Belém, moradores fizeram um protesto nesta quinta-feira (7), contra a abertura de covas em um cemitério particular, que fica na região. A abertura de covas ocorreu por ordem da Prefeitura de Belém, diante do colapso do sistema funerário com o acentuado aumento de mortes por Covid-19.

Por falta de vagas no cemitério público do Tapanã, a Prefeitura de Belém comprou parte do terreno dessa área particular para fazer os enterros e a comunidade tem medo de contaminação.

Segundo moradores, quem vive no entorno teme que o enterro de pessoas que tiveram a Covid-19 possa poluir o lençol freático e contaminar poços artesianos na área.

“Dentro de dois dias, foram uns 34 corpos, aí a gente fica preocupado, né? Porque são enterrados ‘tudo’ aqui. Aí a gente bebe água do poço artesiano, entendeu? A gente tem crianças, o que é um grande risco, né?”.

Em nota, a prefeitura informou que o cemitério Parque Nazaré, no bairro do Tapanã, já funcionava com o devido licenciamento ambiental, e é considerado ambientalmente dentro dos padrões, sem oferecer riscos para a população local.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...