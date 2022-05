Moradores registram geada em cidade de Mato Grosso onde fez 3 graus

Moradores da cidade de Jauru (410 quilômetros a Oeste de Cuiabá) fizeram diversos registros da geada que atingiu o município nas primeiras horas desta quinta-feira.

O auxiliar de serviços gerais João Carlos Rodrigues, que trabalha em uma fazenda a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade, afirmou, ao Só Notícias, que, ao acordar, encontrou o carro coberto por uma camada de gelo.

“Nessa região, do tempo que eu moro por aqui, eu não tinha visto gelo e nem tinha ouvido alguém falar. Foi por volta das 6h, levantei e me deparei com o gelo. Foi geral. Nos pastos, a uns quatro quilômetros, estava do mesmo jeito. A temperatura eu pesquisei pelo Google e estava marcando 6º”, explicou.

O engenheiro florestal Eldile Oliveira também afirmou que nunca tinha presenciado o fenômeno naquela região de Mato Grosso. “No centro urbano do município a temperatura chegou a 3 graus. Na região onde foi registrada a geada, que fica mais a norte do município, é muito mais frio que o centro urbano. Por ser sítio faz muito mais frio. Meus pais contam que viram um frio como esse, que congelava até a água dentro de bacias, na década de 80. Depois nunca mais. Graças a Deus não estava ventando, o que poderia aumentar a sensação de frio”, disse, ao Só Notícias.

Conforme Só Notícias já informou, a nova massa de ar com origem polar que ‘chegou’ também em Mato Grosso deve durar até domingo (22) e o Clima Tempo prevê que “esta semana será a mais fria do ano até agora para a maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste”.

Em Cuiabá, a mínima, nesta 6ª feira, é 7º. Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso devem ter amanhã temperatura mínima de 8º e durante o dia 25º. Em Nova Mutum na sexta-feira, a mínima é de 7º com máxima de 24º, sem previsão de chover.(Só Notícias/Herbert de Souza – fotos: divulgação)

Jornal Folha do Progresso em 20/05/2022/

