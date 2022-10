Auxílio Brasil: Caixa suspende empréstimo consignado após pedido do TCU

Caixa atendeu a recomendação do ministro e disse que apresentará documentos que comprovem a regularidade do programa (Divulgação / Kevin David / A7 Press / AE).

A empresa decidiu interromper a liberação dos valores após recomendação do ministro Aroldo Cedraz

A Caixa suspendeu por 24 horas a liberação dos valores referentes a contratos do programa de empréstimo consignado do Auxílio Brasil realizados na segunda-feira (24). A decisão foi tomada após recomendação feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, para a empresa realizar a ação, caso não preste esclarecimentos acerca do empréstimo consignado disponibilizado para os beneficiários.

A suspensão do crédito foi registrada por Lucas Furtado, procurador do Ministério Público, junto ao TCU. No pedido, o procurador declara que há um possível “desvio de finalidade” e “uso meramente eleitoral” na disponibilização dos empréstimos.

Em nota divulgada, a Caixa declarou que apresentará a documentação necessária sobre o programa. Confira:

“A CAIXA informa que, na tarde de hoje (24/10), tomou conhecimento de despacho do Ministro Relator nos autos da Representação sobre o programa de crédito consignado do Auxílio Brasil, que tramita no Tribunal de Contas da União (TCU).

O documento estabelece prazo de 24 horas para o banco apresentar a documentação comprobatória da regularidade de seus procedimentos, pleito esse que será plenamente atendido no prazo estabelecido.

Nos contratos que foram celebrados na data de hoje, a CAIXA informa que não há previsão de liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações, nas próximas 24 horas, cumprindo automaticamente a prudência recomendada.” (Com informações do Juliana Maia).

Jornal Folha do Progresso em 25/10/2022/15:50:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

