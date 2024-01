Morre aos 54 anos, dono do Mascote, Mascotinho e Beira Rio em Santarém

(Foto: Reprodução) – Empresário, proprietário do Mascote, Mascotinho e Beira Rio, morre no HMS

O empresário tinha cirrose hepática. O estado de saúde dele se agravou nesta semana depois que teve covid-19

Geraldo Aquino tinha 54 anos e faleceu no HMS, em Santarém, neste domingo,14 de janeiro de 2024.

Morreu na madrugada deste domingo, aos 54 anos, o empresário Geraldo Pinto de Aquino, dono, entre outros empreendimentos na região do Baixo Amazonas, dos bares Mascote e Mascotinho, além do supermercado popular Beira Rio, na avenida Tapajós, em Santarém (PA). Era natural de Óbidos (PA).

Geraldo Aquino estava internado em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no hospital municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) deste o início da semana. Deu entrada na terça-feira (9).

O empresário tinha cirrose hepática. O estado de saúde dele se agravou nesta semana depois que teve covid-19.

Geraldo Aquino era separado. Pai de 3 filhos – o mais velho faz curso de medicina em Manaus (AM).

Geraldo Aquino nasceu em Óbidos. Faleceu neste domingo aos 54 anos.

NOTA DE PESAR

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, publicou Nota de Pesar, manifestando suas condolências à família e amigos do empresário:

Fonte: Portal de Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2024/06:56:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...