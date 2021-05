Morre aos 84 anos Jaime Lerner, ex-governador do Paraná

(Foto: Reprodução/Instituto Jaime Lerner) – O ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira (27)

O ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, morreu aos 84 anos, nesta quinta-feira (27). A informação já consta nos obituários divulgados pela prefeitura de Curitiba. Lerner estava internado no hospital evangélico Mackenzie. O sepultamento acontecerá nesta quinta-feira (27) no cemitério israelita Santa Cândida.

Lerner foi três vezes prefeito da Cidade de Curitiba, onde liderou a revolução urbana que fez da cidade referencia nacional e internacional em planejamento urbano, principalmente em transporte, meio ambiente, programas sociais e projetos urbanísticos.

Em 1965, ele participou do desenvolvimento do Plano Diretor de Curitiba. Durante sua primeira gestão como prefeito da cidade, no período 1971 a 1975, Lerner consolidou as transformações da cidade e implantou o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, reconhecido internacionalmente.

Ele ainda comandou a cidade de 1979 a 1983, e seu terceiro mandato foi de 1989 a 1992. O sistema de transportes integrado de Curitiba foi eleito como um dos 50 projetos mais influentes dos últimos 50 anos, de acordo com o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que está presente em mais de 160 países.

Sua gestão também foi marcada pela criação de parques arborizados, como o Jardim Botânico, inaugurado em 1991, e a Ópera de Arame, inaugurada no ano seguinte. Ambas obras se tornaram importantes pontos turísticos da cidade atraindo turistas de diversos estados desde a criação.

Eleito governador do estado do Paraná em 1994 e reeleito em 1998, Lerner conduziu importantes transformações socioeconômicas que resultaram em melhorias na qualidade de vida no campo e nas cidades.

Formado pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná em 1964, ele fundou do Instituto Jaime Lerner e a Jaime Lerner Arquitetos Associados (JLAA). Ele foi presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA) de 2002 a 2005.

Fonte:Da CNN, em São Paulo

