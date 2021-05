Viatura da PRF capota, entre Itaituba e Jacareacanga, no PA

Foto: Reprodução/Blog do Júnior Ribeiro. – Conforme publicação do Blog Junior Ribeiro de Itaituba o acidente aconteceu na rodovia BR 230 entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba no Pará.

O acidente aconteceu no km 304 da rodovia BR 230, na tarde desta quarta-feira (26) , não houve vítimas.

A viatura faz parte da equipe que realiza operação “Mundurukânia” , no comanda da Polícia Federal (PF), em terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará, com a finalidade de combater a prática clandestina de garimpos.

