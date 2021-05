Operação apreende mais de 28 mil metros de malhadeira usados para pesca no Mosaico Lago de Tucuruí

(Foto:Agência Pará) – Ação apreendeu 28 mil e 800 metros de malhadeira ou rede de emalhar, utilizada na pescaria artesanal, entre outros apetrechos em desacordo com a legislação

Um total de 28 mil e 800 metros de malhadeira foram apreendidos pela operação de fiscalização ambiental realizada em municípios do sudeste do Pará. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (26).

Os agentes atuaram nos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Itupiranga, que compõem o Mosaico de Unidades de Conservação Lago de Tucuruí. A ação integrada envolveu o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Secretarias Municipais de Meio Ambiente.

A operação na região aconteceu entre 10 e 21 de maio. Além do apetrecho malhadeira, também foram apreendidos seis arpões e três armas de fogo apresentados à delegacia de Polícia Civil no município de Tucuruí. Também foram apreendidos dois badoques (arma caseira para caça), um motor do tipo rabeta, seis viseiras para mergulho, duas caixas de isopor de 60 litros, duas piabeiras, quatro telões, quatro pares de pés-de-pato, três amarradores, uma flecha de arpão, um Aperema Rhinoclemmys punctularia e 380 quilos de pescado diversos em condições adequadas de consumo.

O pescado foi doado para Casa de Apoio à Gestante em Tucuruí, e bairros mais afastados da sede do município de Itupiranga. De janeiro a maio de 2021, já foram apreendidos mais de 86 mil metros de malhadeiras, equivalente a 65% do total apreendido no ano de 2020, 37 unidades de arpões, 17 amarradores, 3 telões, aproximadamente 7 toneladas de pescado, 119 animais silvestres correspondendo a 76% do total apreendido em 2020, 17 armas e 60m³ de madeira.

