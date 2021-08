Morre de Covid mulher que era esperada pelo marido no gramado de hospital

Jarcedi Hahn espera mulher na frente de hospital — Foto: TVCA/Reprodução

O caso ganhou repercussão porque Jarcedi passou todos os dias de internação da mulher sentado em uma cadeira no lado de fora do local.

Morreu de Covid na tarde desta quarta-feira (4) Cristiane Fagundes Hahn, que estava internada no Hospital Metropolitano. O caso de Cristiane ficou famoso porque seu marido, o empresário Jarcedi Hahn, colocou uma cadeira no gramado do hospital para esperá-la ter alta. Ela foi internada no dia 11 de julho, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Jarcedi passou todos os dias de internação da mulher sentado em uma cadeira de praia à espera de Cristiane (relembre o caso aqui).

No gramado, Jarcedi colocou duas cadeiras. Ele disse que aguardava a mulher ter alta para que o casal retornasse para Sapezal. Eles são pais de três filhos.

Cristiane foi diagnosticada com a doença — Foto: Arquivo pessoal

Cristiane, que tinha 42 anos, foi infectada pelo vírus havia mais de um mês e precisou, inclusive, de intubação. Na semana passada, ela chegou a apresentar melhora e retirou o tubo. Contudo, dias depois, ela apresentou piora no quadro de saúde e foi intubada novamente.

Uma das filhas foi visitar a mãe, mas ela morreu antes da chegada.

Nesta semana, Jarcedi receberia a primeira dose da vacina no município onde mora. Entretanto, para que ele fosse imunizado sem sair de perto da companheira, a Prefeitura de Sapezal enviou a dose para que os profissionais de Várzea Grande fizessem a aplicação.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...