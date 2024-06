Incêndio atinge empresa em Sinop

(Foto: Reprodução)- O incêndio de grandes proporções em uma empresa de gerenciamento de resíduos sólidos foi, há pouco, no Lic Norte. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, não foi informado se há feridos até o momento.

Conforme o capitão Lucas Brito, a equipe foi acionada por volta das 14h20, e no local, a prioridade foi proteger a parte administrativa do escritório. “A gente conseguiu fazer essa estratégia com sucesso, o depósito em si, o barracão, já estava tomada pelo fogo, o que ainda permanece queimando um amontoado de resíduo. Por causa do incêndio, um resíduo sólido também começou a escorrer.”

“A empresa já providenciou uma pá-carregadeira para fazer a contenção desse resíduo, juntamente com um caminhão para fazer também o transbordo. O proprietário aqui se exaltou um pouco por causa da situação, mas essa situação já foi controlada também, faz parte do calor da ocorrência. A parte ambiental já está tomando as medidas aqui com a contenção do resíduo e o combate agora a gente vai permanecer no local observando a ocorrência, porque quanto mais água a gente jogar, mais resíduo vai se tornar, então é mais a questão do monitoramento mesmo e o combate se for necessário”, detalhou.

Ainda segundo o capitão, devido ao barracão ser em local isolado dá maior controle sobre a ocorrência. “A gente vai permanecer no local ainda para evitar qualquer outro tipo de transtorno. Quando a gente chegou estava tudo já atingido pelo fogo, a gente não consegue detalhar quais são os produtos que estão lá dentro, mas são restos de produtos de reciclagem, borracha, entre outros itens ali que estão em chamas, uma parte também de óleo que está escorrendo, mas essa parte do óleo escorrendo já está sendo contida pela empresa com uma carregadeira e um caminhão fazendo o transbordo desse produto.”

“No início do combate a gente utilizou um líquido gerador de espuma que facilita bastante também na parte estratégica do combate e água que é o nosso agente extintor principal e agora a gente vai permanecer no local observando porque, como eu disse, quanto mais água a gente jogar, mais resíduo líquido vai ser gerado e não é necessário nesse momento”, concluiu o bombeiro.

