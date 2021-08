Polícia Militar apresenta criança de 11 anos na Seccional de Santarém com pochete recheada de drogas

Drogas, dinheiro e a pochete que estavam com menino de 11 anos foram apreendidos — Foto: Cleudison Von

Segundo a Polícia Civil, droga pertencia ao menino que é morador da ocupação do Juá. Ele foi pego ao descer de um ônibus em Alter do Chão.

Um menino de apenas 11 anos foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, na tarde de terça-feira (3), após descer de um ônibus na vila balneária de Alter do Chão, com uma pochete recheada de “trouxinhas” de substâncias entorpecentes.

Durante a abordagem, a criança tentou incriminar uma jovem de 20 anos, identificada como Tatiane Nogueira Castro, que também havia descido do coletivo. A jovem negou que a droga pertencesse a ela, mas foi conduzida à seccional junto com o menino para averiguação.

de acordo com o delegado Gustavo Soares Ceccagno, durante averiguação foi comprovado que de fato a jovem não tinha nada a ver com o menino e nem com a droga encontrada com ele. No celular do menino, mensagens sobre comércio de drogas o ligaram ao tráfico.

A jovem Tatiane foi ouvida na Seccional na condição de testemunha e em seguida foi liberada. Quanto ao menino, o caso foi encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude para que a justiça decida as providências que serão adotadas. Para não deixá-lo na delegacia, a polícia acionou o Conselho Tutelar e uma conselheira o conduziu ao abrigo municipal.

O menino informou à polícia que é morador da ocupação do Juá.

