Morre em Belém o sambista João da Silva Rodrigues, o ‘Janjão’

Sambista Janjão morre aos 68 anos, em Belém —( Foto: João Carlos Pereira)

Morreu na noite de terça-feira (17), aos 68 anos, o sambista João da Silva Rodrigues, o Janjão. Ele estava internado no Hospital Ophir Loyola, em Belém, tratando de um câncer. Janjão deixa esposa e quatro filhos.

Janjão era radialista, atuou em diversas rádios do Grupo Liberal e Cultura. Ele era a voz do Carnaval de Belém e atuou entre as escolas de samba e blocos carnavalescos da capital paraense.

Em nota, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), lamentou a partida do sambista, “que deixa um legado de amor pelo Carnaval, provando a todos e todas que a voz do samba continuará ressoando no coração dos que o conheceram e admiraram em vida”.

Hora 1

Luciano Burti comenta sétimo título de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Piloto inglês venceu GP da Turquia neste domingo (15) e igualou ao alemão Michael Schumacher como heptacampeão mundial. Com ajuda da “Lei do Ex”, Atlético-MG assume a liderança do Brasileirão: ex-corintiano Guilherme Arana marca na vitória de virada sobre o Corinthians que garantiu a liderança do campeonato após tropeços de Internacional e Flamengo.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...