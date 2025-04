Morre menina de 13 anos que estava internada após comer ovo de Páscoa envenenado

Foto: Reprodução | Caso aconteceu em Imperatriz (MA); irmão da vítima também morreu e mãe permanece internada.

O Hospital Municipal de Imperatriz, no Maranhão, confirmou nesta terça-feira (22) a morte de Evely Fernanda Rocha Silva, de 13 anos. A adolescente faleceu por volta das 12h em decorrência de choque vascular e falência múltipla de órgãos, após apresentar um quadro grave de intoxicação.

Evely é a segunda vítima de um possível envenenamento causado por um ovo de Páscoa consumido por sua família. O irmão dela, Luís Fernando, de 7 anos, morreu na madrugada de quinta-feira (17), após apresentar os mesmos sintomas. A mãe das crianças, Mirian Lira, também ingeriu o chocolate e permanece internada. Segundo boletim médico divulgado ontem, o estado de saúde da mulher é estável e ela responde bem ao tratamento, com expectativa de alta nas próximas 72 horas.

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que o ovo de Páscoa teria sido envenenado. A suspeita do crime é Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, que foi presa no domingo (20) e transferida para a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina de São Luís (UPFEM). Ela confessou ter comprado o ovo, mas nega o envenenamento.

Leia mais – Ciúme e vingança motivaram mulher a envenenar ovo de Páscoa que teria causado morte de criança no MA, apontam investigações; entenda

Imagens de câmeras de segurança de um supermercado em Imperatriz mostram Jordélia usando peruca e óculos escuros durante a compra do ovo, no dia 16 de abril, às 15h41. À noite, o item foi entregue por um motoboy na casa de Mirian Lira, como se fosse um presente de Páscoa. Um bilhete acompanhava o chocolate: “Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa!!!”

Logo após o consumo, Mirian e os filhos começaram a passar mal. A polícia iniciou as investigações ainda na noite do dia 16, com base em depoimentos, imagens de segurança e registros de compras. O depoimento do atual namorado de Mirian foi decisivo para que os investigadores chegassem a Jordélia, ex-companheira dele.

A irmã de Mirian relatou que, pouco depois da entrega do presente, a vítima recebeu uma ligação de uma mulher perguntando se havia recebido o chocolate. Ao ser questionada sobre quem era, a mulher não se identificou, apenas afirmou que “ela saberia”.

Jordélia foi presa ao desembarcar de um ônibus em Santa Inês (MA), cidade onde reside. Com ela, foram encontradas duas perucas, restos de chocolate e bilhetes de passagem. A polícia trabalha com a hipótese de crime motivado por ciúmes e vingança. O caso segue em investigação.

