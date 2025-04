Justiça Federal absolve ex-deputado Wlad Costa em ação penal sobre uso de cota parlamentar

Foto: Reprodução | A denúncia, originalmente motivada por reportagens veiculadas pelos programas “Fantástico” e “Bom Dia Brasil”, da Rede Globo, alegava que Costa teria cometido irregularidades no uso da cota parlamentar, com suposto aluguel fictício de um imóvel em Belém (PA)

A 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal absolveu, por unanimidade, o ex-deputado federal Wladimir Costa em ação penal que o acusava de peculato. A decisão seguiu parecer do Ministério Público Federal (MPF), que se manifestou pela absolvição por ausência de provas materiais.

A denúncia, originalmente motivada por reportagens veiculadas pelos programas “Fantástico” e “Bom Dia Brasil”, da Rede Globo, alegava que Costa teria cometido irregularidades no uso da cota parlamentar, com suposto aluguel fictício de um imóvel em Belém (PA).

Durante o processo, foram apresentados documentos e depoimentos que comprovaram a existência dos contratos e recibos relativos ao imóvel. A análise das provas não identificou desvio de recursos públicos, tampouco dolo ou enriquecimento ilícito por parte do ex-parlamentar.

Segundo os autos, os contratos foram considerados válidos e as despesas, compatíveis com o exercício do mandato. A ação foi arquivada com a absolvição do réu, encerrando o processo iniciado em decorrência da denúncia jornalística.

O ex-deputado havia deixado a vida política em 2018, após exercer mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Desde então, tem atuado em projetos no setor de comunicação.

A defesa de Wladimir Costa informou que pretende adotar medidas judiciais contra a emissora em razão das acusações divulgadas.

