Ciúme e vingança motivaram mulher a envenenar ovo de Páscoa que teria causado morte de criança no MA, apontam investigações; entenda

Jordelia Pereira Barbosa, de 35 anos, foi presa na cidade de Santa Inês, na região do Médio Mearim. — Foto: Divulgação/Redes sociais

“Os indícios levam a crer, através de vários pontos investigados, que o crime foi motivado por vingança, por ciúme, tendo em vista que o ex-marido da autora é o atual companheiro ou atual namorado da vítima, que foi envenenada juntamente com seus dois filhos. Há vários indícios que apontam claramente para que essa mulher tenha sido autora do crime. A polícia vai continuar trabalhando para robustecer esses indícios e apresentá-la ao Judiciário, para responder por esse bárbaro crime’, disse o secretário de segurança do Maranhão, Maurício Martins.

A Polícia Civil do Maranhão chegou à investigada após analisar uma série de elementos, como imagens de câmeras de segurança, comprovantes de compras e depoimentos de familiares das vítimas.

A Polícia Civil, logo que recebeu essa informação, começou a montar esse quebra-cabeça. As características levavam à suspeita de alguém próximo à vítima ou às vítimas. Então, foram muito importantes as entrevistas, a oitiva do atual namorado da vítima, a identificação e localização do motoboy [que entregou o ovo]”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Manoel Almeida.

“Identificamos o hotel onde a suspeita se hospedou, a loja onde comprou o objeto, que é uma loja que vende produtos de ovo de Páscoa, no qual ela inseriu a substância que, tudo indica, ser veneno. Porque ainda não temos especificamente que substância é essa, pois está em análise o produto recolhido”, acrescentou.

Durante as investigações, houve a suspeita, a princípio, de que o namorado de Mirian ou o ex-marido poderiam ter algum tipo de ligação com o crime. E, ao pegar o depoimento do companheiro da vítima, a polícia foi informada de que o homem tinha uma ex-namorada que poderia ter envolvimento com o caso.

“Os elementos todos apontavam para a participação dele, do atual ou do ex. E, nessa conjuntura toda, e com os esclarecimentos que ele (o atual namorado da vítima) deu à polícia, passou-se a suspeitar dessa pessoa que foi presa. Então, foi fundamental, muito importante mesmo para a investigação, a entrevista e a oitiva do atual namorado da vítima, ex-esposo da pessoa que está sendo autuada como suspeita desse crime”, destacou o delegado Manoel Almeida.

Após identificar a mulher que poderia estar envolvida no crime, a polícia descobriu que ela era moradora de Santa Inês e havia se hospedado em um hotel de Imperatriz, no mesmo dia em que o ovo de chocolate foi enviado para a família.

Os investigadores descobriram ainda que, nesse mesmo dia, Jordélia havia comprado ovos de chocolate em uma loja de Imperatriz. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram ela disfarçada, usando óculos e uma peruca preta, comprando o produto (veja as imagens no vídeo acima).

Com base nesses elementos, a Polícia Civil passou a monitorar a mulher e identificou que ela já tinha saído de Imperatriz a caminho de Santa Inês. Com o apoio da Delegacia Regional de Santa Inês, foi feita a prisão de Jordélia assim que ela saiu do ônibus intermunicipal.

Com a mulher, a Polícia Civil apreendeu duas perucas (uma loira e outra preta), restos de chocolate, remédios e bilhetes de passagens de ônibus, sendo que um deles foi comprado na última segunda-feira (14), dois dias antes de a família receber a encomenda que foi levada por um mototaxista.

“Ela chegou à cidade de Imperatriz na data de ontem (quarta-feira, dia 16), na parte da manhã. Ela teria saído de Santa Inês durante a noite e chegou durante a manhã à cidade de Imperatriz. E lá ela fez todo o planejamento para a entrega desse ovo de Páscoa, que foi entregue já no período da noite, na residência da vítima. Lá eles consumiram, e a primeira vítima já passou mal. Foram internados os três, e a criança veio a óbito. E ela (a suspeita) já estava retornando, de manhã, para Santa Inês. Ela pegou o ônibus na madrugada e foi abordada por nossas equipes, já chegando em Santa Inês, no período da tarde”, afirmou o delegado Ederson Martins, adjunto operacional.

O g1 não conseguiu localizar a defesa de Jordélia Pereira até a publicação desta reportagem.

Em depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês, a suspeita confessou ter comprado o chocolate, mas negou ter colocado veneno. No entanto, a Polícia Civil destaca que há indícios suficientes que apontam Jordélia como autora do crime.

‘”A gente pode dizer, com o que já colhemos até agora, que temos elementos suficientes para apontar essa autoria para essa pessoa que foi presa. Agora a gente vai esclarecer os detalhes. Que veneno foi esse, o tipo, isso a perícia vai apontar, para que possamos robustecer a nossa investigação e apresentá-la ao Judiciário'”afirmou o delegado-geral.

Segundo a Polícia Civil, as amostras dos ovos de Páscoa foram coletadas e encaminhadas para análise no Instituto de Criminalística. O laudo deve ficar pronto em 10 dias. Além disso, já foi solicitada à perícia a coleta de sangue das vítimas para identificar se há algum tipo de veneno, bem como foi pedida a análise dos produtos encontrados com a suspeita.

“No momento da abordagem dela, já no ônibus, foi encontrado com ela realmente produto, chocolate, parte do chocolate que ela levou, bem como um granulado que, possivelmente, pode ser que tenha ali algum veneno misturado. Isso tudo vai ser levado para a perícia, para verificar se tem ou não veneno nesse chocolate, para fazer o link com o que foi entregue na residência da vítima”, explicou o delegado Ederson Martins.

Outro ponto a ser investigado pela polícia é se houve a participação de outras pessoas no crime.

Jordélia Pereira Barbosa foi presa em flagrante e deve responder por homicídio e, pelo menos, duas tentativas de homicídio. A mulher está detida no Presídio de Santa Inês, à disposição do Poder Judiciário.

Entenda o caso

A família recebeu o ovo na noite desta quarta-feira (16), por meio de um motoboy, como se fosse um presente. Com o ovo havia um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa”.

Luís Fernando, de 7 anos, filho de Mirian, foi o primeiro a começar a passar mal. O pai da criança e ex-marido de Miriam, foi chamado e a família levou a criança para o Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). A criança chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu horas após ter sido internada.

Já Mirian só começou a apresentar sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado. As mãos da vítima começaram a ficar roxas e ela começou a sentir dificuldade de respirar. Ela foi internada na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz.

Logo após Mirian começar a passar mal, a filha dela, Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas. A menina também havia comido o ovo de Páscoa.

Mirian Lira e a filha, Evelyn Fernanda Rocha Silva estão entubadas e internadas em estado grave no Hospital Municipal de Imperatriz (MA).

