Morre no hospital homem que tentou suicídio atirando na própria cabeça em Sinop no Mato Grosso

Vitor Norte Bonicontro – (foto>Reprodução) – O caso ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, na Avenida Bruno Martini, em Sinop (MT). Após o disparo, a vítima perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.

Conforme informações de sites locais, o condutor do veículo estava em um Virtus de cor branca. Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem que havia um homem baleado.

Leia mais>Homem atira contra a própria cabeça enquanto dirigia em Sinop no Mato Grosso

Morreu neste sábado (2/12/23) Vitor Norte Bonicontro , ele atirou contra a própria cabeça enquanto dirigia na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, na Avenida Bruno Martini, em Sinop (MT), foi socorrido com vida e internado na UTI do Hospital Municipal da cidade de Sinop (MT), onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

Velório: Memorial da Luz e Vida

Endereço:Avenida Embaúbas nº1015 centro (Sinop-MT)

Sepultamento:Cemitério Municipal de Sinop-MT

Data:03/12/2023

Horário:10h30min

Assista ao vídeo

Homem atira contra a própria cabeça enquanto dirigia em Sinop no Mato Grosso;

Um homem, identidade não revelada, atirou contra a própria cabeça enquanto dirigia na manhã desta quarta-feira,

LEIA MAIS:https://t.co/6cdK8NIuG4 pic.twitter.com/UhAKz2DLi8 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 29, 2023

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...