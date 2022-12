Morre sargento da PM atropelado durante o serviço por caçamba na PA-254, em Oriximiná

O militar foi socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, por volta das 19h10 – (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

A Polícia Civil informou que realiza diligências para localizar o condutor do caminhão e apurar as responsabilidades pelo ocorrido.

Morreu na noite desta quinta-feira (15) o sargento da Polícia Militar Janilson de Souza Feijão, 46 anos. Ele foi atropelado por uma caçamba, durante a manhã do mesmo dia, enquanto estava de serviço numa blitz na rodovia PA-254, na entrada do aeroporto de Oriximiná, região oeste do Pará. O militar foi socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, por volta das 19h10. A Prefeitura de Oriximiná decretou luto de três dias em razão da morte do sargento. A Polícia Civil informou que realiza diligências para localizar o condutor do caminhão e apurar as responsabilidades pelo ocorrido.

Por nota, a Polícia Militar lamentou a morte do agente. “A Polícia Militar lamenta, com pesar, o falecimento do 2° sargento Janilson de Souza, integrante do 41° Batalhão e que, nesta quinta-feira (15), foi atingido por uma carreta, durante uma barreira policial na rodovia PA-254, no perímetro que liga os municípios de Oriximiná a Óbidos. O militar chegou a ser socorrido até um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PM prestam apoio aos familiares”, declarou a PM.

Janilson, junto com uma equipe do 41º Batalhão, fazia a barreira para capturar suspeitos armados que realizavam crimes no município, quando o motorista do veículo de grande porte teria tentado fugir da fiscalização e acabou atropelando o militar, segundo informações divulgadas pelo perfil Léo Notícias, nas redes sociais.

Uma equipe de agentes da Defesa Civil de Oriximiná, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados para atender a ocorrência. O policial foi socorrido com ferimentos graves. Ele sofreu duas paradas cardíacas, mas os médicos conseguiram reanimá-lo até a chegada no Hospital Municipal, onde ele estava internado.

