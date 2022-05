Morte na Alça Viária: assaltante é assassinado a tiros em tentativa de roubo a posto de gasolina

A tentativa de assalto foi frustrada por um suposto policial militar que estava em um carro branco. Um dos assaltantes morreu. (Foto:Ivan Duarte / O Liberal).

O atirador, que seria policial militar, estava dentro de um carro branco e reagiu. Dois comparsas do assaltante morto fugiram.

Uma tentativa de assalto terminou em morte no início da manhã desta quinta-feira (5), na Alça Viária do Pará (rodovia PA-483), em Marituba, região metropolitana de Belém. A Polícia Civil informou que três homens tentaram assaltar um carro particular que estava abastecendo em um posto de combustíveis, mas um ocupante do veículo reagiu e baleou um dos suspeitos, identificado como Wesley Souza Freitas.

O caso aconteceu por volta das 6h40. Testemunhas relataram aos policiais que o trio de bandidos chegou no posto de combustíveis, todos a pé, e anunciou o assalto. Eles se dirigiram até um automóvel branco que estava abastecendo e tentaram render o condutor. Mas ele seria um policial militar que estava armado e acabou reagindo à ação criminosa.

O suposto policial, então, sacou uma arma de fogo e atirou em direção aos assaltantes, atingindo um deles em cheio: Wesley Souza Freitas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, sem chance de ser socorrido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir do local, assim como o homem que fez os disparos. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi identificado.

A Polícia Militar isolou a cena do crime, enquanto policiais civis deram início às investigações. Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) fizeram a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para o sepultamento. No local, parentes do rapaz morto estavam bastante abalados, e a mãe dele passou mal e foi socorrida por populares.

De acordo com a Polícia Científica do Pará, Wesley Freitas foi alvejado com pelo menos dois disparos. “Em uma pré-análise, constatamos que ele levou dois tiros, um pelas costas e um de defesa, na mão, que transfixou e provavelmente entrou no tórax”, detalhou a perita criminal. O corpo do rapaz foi removido por volta das 9h30.

Denúncias

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar a identificar e localizar os demais envolvidos no crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita

2022-05

