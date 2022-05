Morador flagra viatura da Força Nacional estacionada em local irregular em via pública de Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) –Veículo estava parado em cima do canteiro em local de muito movimento na cidade de Novo Progresso.

Uma caminhonete da Força Nacional de Segurança Pública, foi flagrada estacionada local irregular na manhã desta quinta-feira. 5 de maio de2022 na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará.

O morador que fez as imagens e não quis se identificar afirma que não havia ocorrência no local. Segundo ele, o veículo permaneceu em cima da calçada por cerca de 40 minutos.

O morador alega que fez as fotos após estranhar o veículo estacionado em um local de muito acesso de veículos e pedestres, que saem da rodovia BR 163 para vias públicas da cidade. O local é de muito movimento de veículos e pedestres, segundo o morador com o veículo naquela situação atrapalha a visão dos veículos que entram no contorno para avenida Dr Isaias, dificulta a visão e pode causar acidentes, relatou.

A viatura estava em cima do canteiro, os oficiais em um restaurante localizado em frente, na avenida Isaias Antunes. Segundo o denunciante, não havia nenhum atendimento de ocorrência no local.

Outros Flagras

Está não foi o primeiro flagra envolvendo viaturas da Força Nacional estacionada em local proibido, segundo as leis de trânsito. Em 2020 Leitor do Jornal Folha do Progresso flagrou, a folga de um condutor da Força Nacional que parou em cima da faixa de pedestre. A imagem foi registrada por volta das 9h30min na Avenida Jamanxim cetro comercial de Novo Progresso.

Infração de trânsito

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar em calçadas, impedindo a passagem de pedestres é uma infração grave, sujeita à multa e remoção do veículo. A multa prevista é de R$127, além perda de 5 pontos na carteira.

