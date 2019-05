Mostra coletiva ‘A volta de Fordlândia’ reúne artistas de diversos países em evento neste sábado

Programação começa das 9h, na sede da Associação Fotoativa.(Doto:Miguel Chikaoka)

A exposição coletiva “A volta de Fordlândia” reúne artistas brasileiros, franceses, canadense e portugueses no sábado (25), a partir das 9h, na sede da Associação Fotoativa, em Belém. O evento, realizado coletivo francês Suspended Spaces e pela Fotoativa, abre com café da manhã, seguido de perfomance e mesa-redonda, e se estende pela tarde em sessão especial no Cine Olympia, com um dos trabalhos narrados ao vivo e bate-papo sobre os trabalhos.

Depois da residência artística organizada em Fordlândia pelo coletivo Suspended spaces entre 21 de agosto e 7 de setembro de 2018, uma exposição e um colóquio internacional foram apresentados em Paris em novembro do ano passado. Nessa ocasião, cerca de vinte obras foram apresentadas entre instalações, vídeos, fotografias e performances a partir da experiência in loco.

Fordlândia foi fundada em 1928 por Henry Ford às margens do Rio Tapajós. Construída para cultivar de forma intensiva a borracha necessária para uso dos veículos fabricados pela Ford de Detroit. Hoje a pequena cidade é habitada por diferentes gerações que ali chegaram. Resguarda em suas paisagens dimensões de um arquivo a céu aberto do qual ecoam outros grandes projetos impostos à região, atualizando leituras do Brasil contemporâneo.

Arquivos, memórias e paisagens são questões trabalhadas por pesquisadores e artistas brasileiros e internacionais que aqui se conectam nessa exposição, aportando reflexões que se inscrevem no cruzamento da arte e das ciências humanas.

Serviço

Exposição ‘A volta de Fordlândia’, de 25 de maio e 29 de junho de 2019, na Fotoativa, localizada na Praça das Mercês, 19 – Campina. Belém. Informação no site.

Por G1 PA — Belém

