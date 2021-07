Moto roubada é encontrada em oficina e recuperada em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) – Uma motocicleta roubada na madrugada de segunda-feira 12 de julho de 2021, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13), em Novo Progresso. O veículo foi encontrado em uma oficina, no Centro da cidade.

Nesta terça-feira 13 de julho de 2021, o irmão da vítima avistou a moto em uma oficina, solicitou apoio aos militares que realizavam patrulhamento e na oficina foi constato que a moto pertencia a vítima G. A.G.T..

Diante do falto, os policiais conversaram com o proprietário da oficina, que relatou que a motocicleta o proprietário havia deixado o veículo no local, que só pegaria quando voltasse do garimpo.

Entenda o caso

A vítima G. A.G.T estava em um clube ingeriu bebida alcoólica, ao sair na madrugada desta segunda – feira 12 de julho de 2021, para casa sentiu embriagada um rapaz desconhecido se aproximou e ofereceu para levá-la, chegando em casa dormiu, ao acordar sentiu falta da motocicleta POP, um celular Sansung A10 vermelho e a importância de R$ 175,00 reais.

A motocicleta foi encaminhada para delegacia de policia civil para reconhecimento e devolução.

A polícia investiga o caso.

