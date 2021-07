Moto roubada em Novo Progresso é encontrado circulando no trânsito de Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme relatos do mototaxista a motocicleta roubada estava circulando em via pública, sem placa e deformada. Após localizar a motocicleta “Honda /NXR 160 BROS ESDD, placa QEV 0682, ano de fabricação 2017”, Kelson chamou a polícia e relatou ocorrido.

Passado esses dias, Kelson saiu em investigação par encontrar o possível destino da motocicleta que ainda estava pagando parcelas. Após algumas informações do possível paradeiro da motocicleta em Moraes Almeida, foi pessoalmente e conseguiu encontrá-la. Kelson gravou vídeo com ela trafegando em via publica em Moraes Almeida. Assista

O moto taxista “Kelson” da cooperativa “Vapt Vupt” teve a motocicleta Honda /NXR 160 BROS ESDD, placa QEV 0682, ano de fabricação 2017, foi roubada no dia 13 de junho de 2021, quando chegava em casa, no bairro Tom Alegria -2 em Novo Progresso.

