PF prende terceiro investigado na ação que apreendeu 47 kg de ouro em Manaus no AM

Apreensão histórica de ouro no Amazonas tem ligação com facção criminosa, diz PF

A Polícia Federal (PF) no Amazonas prendeu um membro de uma facção criminosa durante a terceira fase da Operação Pronta Resposta, deflagrada nesta terça-feira, 23. O homem, que não teve o nome revelado, é o terceiro investigado na ação que resultou na apreensão de 47kg de ouro em Manaus, em dezembro do ano passado.

A informação foi confirmada pelo chefe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, delegado Adriano Sombra, durante coletiva de imprensa realizada na sede do órgão. “Nós temos a informação que ele é ligado a uma facção criminosa e já foi preso em Roraima”, declarou.

O homem preso durante Operação Pronta Resposta, da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (23) é membro de uma facção criminosa, que estaria exportando o ouro de garimpo ilegal para outros países como Estados Unidos, Emirados Árabes e Itália. As investigações iniciaram após a apreensão de 47 kg de ouro no aeroclube, em dezembro do ano passado.

A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa, na tarde de hoje e segundo o delegado federal Jonathas Simas, além da prisão, o mando de busca e apreensão resultou na apreensão de um Chevrolet Celta, envolvido na tentativa de arroxo do ouro.

“Os mandados foram cumpridos na zona Leste de Manaus e no total, seis pessoas foram presas no envolvimento do transporte ilegal e também na tentativa do roubo da carga, que gerou a nossa investigação. É possível ainda que o preso, tenha recebido uma moto como pagamento para esconder esse veículos” acrescentou.

Essa foi a maior apreensão de ouro no Amazonas, avaliado em pelo menos, mais de R$ 14 milhões. Ainda segundo as investigações, conforme o delegado federal Adriano Sombra, o preso desta operação já responde a outros processos.

“Ele já chegou a ser preso no Estado de Roraima, por outros crimes. Todos os seis, três presos dos desdobramentos desta operação, já possuem antecedentes criminais e fazem parte da mesma facção criminosa. Agora, procuramos saber quem é o proprietário desse ouro”, finalizou.

Essa é considerada a maior apreensão de ouro da história do Amazonas. A carga foi avaliada em R$ 14,1 milhões. Outras operações ainda devem ser deflagradas com o objetivo de identificar os beneficiários e os destinatários do material.

As linhas de investigação trabalham com a possibilidade de que a carga teria como destino países da Europa, como a Itália, e de outras localidades como Estados Unidos e até Emirados Árabes.

Relembre o caso

As investigações da PF começaram no início de dezembro de 2023, a partir da prisão em flagrante de dois homens na cidade de Manaus, enquanto transportavam 47kg de ouro, na forma de barras, em duas malas.

Durante o transporte da carga, o veículo foi abordado por outros dois veículos que tentaram roubar o minério, avaliado em, aproximadamente, R$ 14,1 milhões, o que acabou sendo evitado por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Dois veículos conseguiram escapar. As equipes, então, iniciaram as buscas pelos outros veículos e seus ocupantes.

A primeira etapa da operação cumpriu dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. A segunda, um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. A terceira e última etapa aconteceu nesta terça-feira e resultou na prisão de um homem.

