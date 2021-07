Motocicleta explode após colisão com caminhonete no Pará

(Foto:Reprodução) – Acidente foi na rodovia BR-308

Na noite deste domingo, 04, um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete resultou em uma pessoa morta no município de Tracuateua, nordeste paraense. O Jovem Dayvid dos Santos Borges, de 20 anos, morreu ao colidir de moto com o carro de passeio em uma ladeira da rodovia BR-308.

Segundo as informações do 33º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Bragança, a colisão foi por volta das 22h. O condutor da caminhonete preta, modelo Ford Ranger, disse que estava junto de outras cinco pessoas no veículo e voltava de noite da praia de Ajuruteua para sua casa, em Capanema, quando o acidente aconteceu. O motorista alega que o jovem na moto vinha na contra-mão, e por isso, não conseguiu evitar o choque.

A colisão foi tão violenta que a motocicleta explodiu, sendo consumida pelas chamas, e o motociclista foi arremessado por vários metros, morrendo ao se chocar com o asfalto. A Políica MIlitar foi ao local e fez a segurança da área enquanto os profissionais do Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves removiam o corpo de Dayvid. Os ocupantes do carro foram até a delegacia de Tracuateua para prestarem esclarecimentos sobre o acidente fatal.

