Palmeiras bate o Sport, alcança sua 3ª vitória seguida e encosta na liderança do Brasileirão

O Palmeiras segue embalado no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pela nona rodada, o Verdão derrotou o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife, chegou a sua terceira vitória consecutiva e encostou na liderança do torneio. Gustavo Scarpa foi o autor do tento decisivo do embate.

Com o resultado, o Alviverde assumiu a vice-liderança, com os mesmos 19 pontos do líder Athletico-PR, que leva a melhor no saldo de gols. Os dois times, no entanto, ainda podem ser ultrapassados pelo Bragantino, que visita o São Paulo. O Leão, por sua vez, está em 16º, com seis pontos.

O Palmeiras volta a campo agora na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio no Allianz Parque, pela décima rodada do Nacional. No mesmo dia, mas às 19h15, o Sport visita o Atlético-GO.

O jogo – Os visitantes foram melhores na primeira etapa, porém o time encontrou muitas dificuldades para furar a forte marcação adversária. Com isso, as chances saiam apenas nas bolas paradas. Aos 15, em cobrança de falta pela ponta direita, Scarpa tentou surpreender e mandou direto para o gol, mas Maílson fez defesa segura. Na sequência, o meia arriscou da intermediária e mandou pela direita.

Já aos 32, o Alviverde enfim criou uma oportunidade com bola rolando. Após dividida no alto, a bola sobrou na medida para Deyverson, que encheu o pé, obrigando Maílson a fazer boa intervenção.

Cinco minutos depois, a rede balançou. Depois de bom lançamento de Renan, Danilo fez linda jogada individual pela direita e cruzou na medida para Gustavo Scarpa. O meia, então, chegou batendo de primeira para colocar os paulistas na frente.

Em desvantagem, o Leão partiu para cima. Com 44 minutos, Zé Welison recebeu na meia lua e achou Júnior Tavares livre na esquerda. O lateral emendou uma bomba de canhota e tirou tinta da trave de Jailson.

Na volta do intervalo, o time da casa teve mais uma boa chance de igualar. Em rápido contra-ataque, Neilton acionou Thiago Neves no meio da área. O meia dominou, puxou para a direita e bateu firme. A bola desviou na marcação e passou a centímetros do travessão.

Aos 26, o experiente meio-campista volta a dar trabalho. Após a defesa do Palmeiras afastar mal, o camisa 30 girou e arrematou rasteiro. Atento, Jailson caiu para defender.

Do outro lado, o Verdão só voltou a assustar aos 38 minutos, quando Willian recebeu dentro da área e queimou para o gol. Rafael Thyere se atirou na bola e evitou o tento. Na sequência, o zagueiro voltou a brilhar, dessa vez em finalização à queima roupa de Danilo.

Nos minutos finais, o Leão partiu para a pressão, mas não foi o suficiente para vazar a defesa palmeirense, que segurou a vitória pelo placar mínimo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...