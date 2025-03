Preso em Itaituba suspeito de matar gerente de supermercado em Santarém

Samu foi acionado para socorrer Silvan Lima, mas ele já estava morto — Foto: Gleilson Nascimento / g1

A prisão aconteceu na manhã deste domingo (16), por volta das 7h30, por equipes da Superintendência de Polícia Civil de Santarém e Polícia Militar (NRI/AII CPR-1).

A Polícia Civil em uma ação conjunta com a inteligência da Polícia Militar NRI/AII CPR-1, prendeu em Itaituba, sudoeste do Pará, o principal suspeito de ser o autor do latrocínio que resultou na morte de Silvan Marcelo Lima Teixeira, gerente operacional de um supermercado, em Santarém, oeste do Pará. O crime aconteceu na última segunda-feira (10), em frente a um supermercado prestes a ser inaugurado, na avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho.

A prisão foi confirmada pela Polícia Civil, que informou ao jornalismo da TV Tapajós sobre a prisão do suspeito identificado como de Tielisom Damasceno. Na manhã deste domingo, por volta das 7h30, uma equipe de policiais da Superintendência de Polícia Civil de Santarém, juntamente com a Polícia Militar e a equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NAI), efetuou a prisão no município de Itaituba.

O superintendente da Polícia Civil, Jamil Casseb, destacou os esforços da equipe nas investigações.

“A partir do momento que tomamos conhecimento dos fatos, as investigações deram início. Conseguimos a identificação de Tielisom Damasceno e a moto que ele utilizou. Fizemos todo o percurso dele, identificamos sua residência e monitoramos seus deslocamentos. Ele estava em Itaituba desde quinta-feira passada e, após três dias de perseguição ininterrupta, conseguimos localizá-lo e efetuar a prisão.”

Jamil Caseb acrescentou que Tielisom Damasceno será conduzido a Santarém, onde será autuado em flagrante por conta da continuidade das diligências.

De acordo com a Polícia, Tielisom Damasceno cumpria pena após ser condenado a uma pena de 12 anos por roubo. O crime também teria sido praticado em Santarém. Como o suspeito mora em Itaituba, foi transferido para o município e, no início do ano passado, ganhou liberdade condicional e estava proibido pela Justiça de sair de Itaituba.

“É importante ressaltar que ele já respondia por um crime de roubo qualificado e estava em liberdade condicional, mas quebrou os benefícios, o que levou à decretação de sua prisão”, completou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos de Santarém, com a delegada Larissa Pugliese. Silvan, a vítima, foi abordado por assaltantes enquanto estava na calçada do supermercado. Durante a abordagem, os criminosos exigiram as joias que ele usava, incluindo um cordão e uma pulseira, e dispararam um tiro nas costas do gerente, resultando em sua morte.

Fonte: g1 Santarém

