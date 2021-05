Motociclista colide contra viatura da PRF em Altamira, no Pará

Mulher fica ferida após colidir moto contra viatura da PRF am Altamira. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, condutora estava com sinais de embriaguez e deverá responder criminalmente por direção perigosa.

Uma mulher colidiu com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Altamira, no sudoeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (29), no cruzamento da Ruas Mogno e Castanheira, no Bairro Jatobá.

A motociclista teria avançado a preferencial. A mulher ficou ferida no chão. Ela conduzia uma moto sem placa que ficou bastante danificada.

De acordo com os policiais, a motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Na moto, a condutora, que não tinha habilitação, carregava latas de cerveja que ficaram espalhados pelo asfalto.

A mulher teve escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo Samu e levada para receber atendimento na UPA Altamira. Ela deverá responder criminalmente por direção perigosa.

Por G1 PA — Belém

29/05/2021 17h22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...