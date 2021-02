Obras realizadas pelo exército deixam trânsito lento na BR-163, em Novo Progresso

(Fotos:Via WhatsApp)- Neste final de semana foi registrado um desconforto entre homens do exército e motorista que trafegam pela rodovia BR 163 no trecho entre Novo Progresso e Moraes Almeida no Pará.

Conforme relatos de motorista este trecho da rodovia está recebendo sinalização, o serviço é muito lento, o equipamento que vem sendo usado e ultrapassado e gera transtorno para os motoristas que tem que permanecer horas parados.

Ainda conforme o motorista o exército fez um bloqueio desnecessário, no trecho entre Novo Progresso e Santa Julia, no sábado (30), poderia ter liberado uma via- este serviço pode ser realizado com mais rapidez – com equipamentos novos este que eles usam é ultrapassado, disse.

Confusão

Neste sábado motorista fizeram fila na rodovia que ultrapassou 2 km, segundo eles foram conversar com o exército. Fomos recebidos pelo Cabo Soares que por pouco não nos agrediu, tivemos que recuar fizeram uma lista com os nomes das pessoas que estavam no local, tipo ameaça, relatou. “Fomos impedidos de filmar e tirar foto”.

Fim da tarde rodovia foi liberada.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

