Motociclista é morto a tiros em rotatória de Altamira, no sudoeste do Pará

Um homem, identificado como Tharlle Amaral Mendes, conhecido como “Baixinho”, foi morto a tiros na tarde de ontem (21), em Altamira, no sudoeste do Pará. O corpo foi encontrado na primeira rotatória do bairro Cidade Nova.

A vítima foi encontrada por pessoas que passavam pelo local e avistaram o corpo jogado próximo ao canteiro da rotatória. Inicialmente, a suspeita é de que se tratava de um acidente de trânsito, mas a Polícia Militar foi acionada e constatou o homicídio violento.

O jovem foi atingido por vários tiros à queima roupa na área do tórax. A PM ainda encontrou uma pequena quantidade de droga embalada e colada no pedal da moto. (As informações são do Confirma Notícia).

