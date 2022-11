Mulher é esmagada por pá carregadeira na região do rio Arapiuns, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde de domingo (20), a mulher identificada como Elizandra, morreu após ser esmagada por uma pá carregadeira, na comunidade São José, região do rio Arapiuns, em Santarém.

Segundo informações iniciais, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando o motorista atingiu a pá carregadeira. No momento do acidente, Elizandra estava com seu bebê de colo.

A criança teve ferimentos leves, assim como o condutor da moto. O IML foi acionado para realizar a remoção do corpo. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/07:44:16

