Polícia Federal prende 100 pessoas nos 26 estados e DF em operação de combate à pedofilia

A operação desta terça ocorre nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, somando 100 prisões ao longo do dia (Polícia Federal / Assessoria de Comunicação / Arquivo / Imagem Ilustrativa).

A operação “Guardiões da Infância” cumpriu pelo menos 14 mandados de prisão no Brasil, nesta terça (22), que totalizam a quantidade de pessoas presas por crimes ligados ao abuso sexual de crianças e adolescentes

Deflagrada na manhã desta terça-feira (22), a operação “Guardiões da Infância”, da Polícia Federal, cumpriu 14 mandados de prisão nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os mandados, como informou a PF, somaram 100 prisões pelo país. A operação, com o objetivo de combater crimes envolvendo o abuso sexual de crianças e adolescentes e produção de conteúdo pedófilo, deve se estender por todo o dia. Todos os presos já haviam sido condenados pela Justiça.

“As ações da operação tiveram início em agosto, com cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade. O objetivo é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos”, informou a PF por nota.

Ainda por nota divulgada no início desta manhã, a Polícia Federal destacou que o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes é um dos trabalhos prioritários da corporação. “…também atua na identificação de vítimas de abuso sexual infantil, por meio da Força-Tarefa de Identificação de Vítimas, composta por policiais federais e civis especializados na tarefa de identificar vítimas a partir de imagens e vídeos, com a finalidade de resgatá-las e identificar e prender seus agressores”. (Victor Furtado, com informações da PF).

Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/08:19:57

