III Sarau Cultural Iurupari 2023 é opção para este fim de semana

Evento ocorrerá sábado, 7, na área externa do Espaço de Formação Cultural da Unidade Rondon

O III Sarau Cultural Iurupari de 2023 ocorrerá neste sábado, 7 de outubro, às 19h na área externa do Espaço de Formação Cultural da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) na Unidade Rondon, Campus Santarém. O evento é uma produção do Projeto Iurupari – Grupo de Teatro, do Instituto de Ciências da Educação (Iced) e da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce).

Para esta edição foram selecionadas dezenove atrações artísticas, sendo quatro exposições e 15 apresentações culturais de teatro, música e dança de diversas categorias, que comporão a programação oficial do evento. “As atrações são destinadas a todo o público presente”, informou o professor Leandro Cazula, organizador do evento. “Estão previstas na programação do evento três exposições de artes plásticas, uma exibição de arte visual, quatro apresentações de dança, cinco apresentações musicais, uma apresentação teatral, cinco declamações de textos”, detalhou.

O professor chama a atenção ainda para o horário das apresentações: “Os grupos e artistas selecionados para se apresentarem deverão estar no local da realização do evento às 18h30 para a confirmação de sua participação e para que a equipe técnica do evento organize a infraestrutura necessária para a apresentação”.

Durante a realização do evento serão expostos e comercializados produtos advindos da comunidade acadêmica da Ufopa (centros acadêmicos) e da sociedade santarena: artistas, artesãos e empreendedoras autônomas. A lista dos expositores e vendedores está disponível na programação do evento.

O Sarau Cultural visa a incentivar a expressão cultural da população santarena em todos os seus aspectos, desde música, dança, textos, interpretação teatral e demais manifestações artísticas. “Toda a comunidade está convidada para participar e prestigiar o evento, que acima de tudo mostra a verdadeira identidade cultural dos cidadãos”, finalizou Leandro Cazula.

Clique AQUI e confira a programação completa do sarau.

Serviço: III SARAU CULTURAL IURUPARI

Data: 7 de outubro de 2023 (sábado)

7 de outubro de 2023 (sábado) Local: Área externa do “Espaço de Formação Cultural” da Ufopa – Unidade Rondon, Campus Santarém (Av. Marechal Rondon, s/n, Caranazal)

Área externa do “Espaço de Formação Cultural” da Ufopa – Unidade Rondon, Campus Santarém (Av. Marechal Rondon, s/n, Caranazal) Horário: 19h

A entrada é franca.

