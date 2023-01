Motociclista é preso por porte ilegal de arma de fogo no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade por porte ilegal de arma de fogo. (Com informações do g1 Pará — Belém).

O condutor de uma motocicleta foi preso na tarde desta sexta-feira (6) por porte ilegal de arma de fogo, no km 237 da BR-230, no município de Novo Repartimento, no Pará.

You May Also Like