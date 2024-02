Homem é preso suspeito de tentar matar esposa com golpes de facão, em Jacareacanga-Pará

Caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (12). De acordo com a polícia, um facão e uma espingarda foram encontrados na residência do casal.

Na madrugada desta segunda-feira (12), por volta das 01h, a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia alarmante sobre uma mulher que teria sido brutalmente agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro, identificado como Lorivaldo Pereira da Silva, em Jacareacanga, sudoeste do Pará.

A vítima, cuja identidade foi preservada, foi encontrada no hospital local, para onde foi levada após sofrer graves ferimentos. Em seu depoimento, ela relatou às autoridades que foi atacada com golpes de facão pelo companheiro.

Os oficiais dirigiram-se à residência do casal com o objetivo de localizar o acusado e coletar evidências do crime.

Com o consentimento da vítima, a PM realizou uma revista minuciosa na residência. Durante a operação, foram encontrados um facão e uma escopeta calibre 20, que foram apreendidos e apresentados na delegacia como provas do crime.

Após a coleta de evidências, as autoridades iniciaram rondas intensivas pela região com o intuito de localizar Lorivaldo Pereira da Silva. A operação resultou na detenção do acusado, que foi encontrado e levado à Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga para os procedimentos necessários.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/19:40:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...